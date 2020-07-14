Вт, 14.07.2020
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Сотрудники Riviera получили результаты тестов на Covid-19: ресторан продолжает работу

Тест на Covid-19

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сотрудники ресторана Riviera, который посещали заболевшие Covid-19, получили отрицательные результаты теста на коронавирус, сообщает агентство LETA.

Как сообщил совладелец и шеф-повар ресторана Янис Соколовскис, так как персонал ресторана получил отрицательные результаты теста на Covid-19, сотрудники, соблюдая все необходимые эпидемиологические мероприятия, продолжают работу в ресторане.

По его словам, ресторан продолжает работу в обычном режиме, соблюдая высокие стандарты безопасности.

"Здоровье работников и гостей ресторана - наш главный приоритет. Поэтому мы продолжаем следить за новыми требованиями безопасности, чтобы до минимума свести риск заболевания. Реализация таких эпидемиологических мероприятий как регулярная дезинфекция помещений, проверка здоровья сотрудников, введение дистанции и числа людей за столиками стала уже нашим бытом", - сказал Соколовскис.

Напомним, рестораны Riviera и Aqua Luna, которые посещали заболевшие коронавирусом, направили работников на тестирование на Covid-19.

Представители Aqua Luna ранее уже проинформировали, что результаты теста у всех отрицательные.

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