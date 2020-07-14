В Эстонии поезд оказался в ловушке: на помощь пришел муж одной из пассажирок

В 14.43 ехавший из Таллинна поезд уже почти добрался до места назначения, когда машинист был вынужден затормозить, поскольку на железную дорогу из-за сильного штормового ветра упало дерево. На место вызвали спасателей, которые могли бы разделить на части дерево, но до их прибытия к месту событий пришел местный деревенский житель с мотопилой, пишет Sakala.

По данным полиции, в поезде была жена этого деревенского жителя и, когда поезд застрял вблизи ее дома, она позвонила домой и позвала мужа разобраться с этой проблемой. До прибытия спасателей дерево уже было разрезано на части и убрано с дороги.

Поезд опоздал на железнодорожную станцию Вильянди чуть более, чем на полчаса.