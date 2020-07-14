Аэропорт "Рига" о планах на июль: надеется на 15% от прошлогоднего числа пассажиров

По ее словам, число пассажиров в аэропорту постепенно увеличивается. "Сейчас скорее сбывается реалистичный прогноз, предусматривающий постепенное развитие", - сказала Одиня.

В июне в Рижском аэропорту были обслужены 55 тыс. пассажиров - всего 7% от числа пассажиров, обслуженных в июне прошлого года.

По словам Одини, в июле число обслуженных в аэропорту пассажиров может составить 130 тыс. человек - 15% от числа пассажиров, обслуженных в июле прошлого года.

По словам руководителя аэропорта, в этом году в Риге, вероятно, будет обслужено около 2,2 млн авиапассажиров, что составляет примерно 20% от показателей прошлого года.

Достигнув уровня 20% от количества пассажиров за прошлый год, аэропорт сможет начать принимать на работу уволенных весной сотрудников, подчеркнула руководитель аэропорта.