Вт, 14.07.2020
За эти годы я ездил в Европе, Африке, Индии и Америке, и я должен сказать, что опыт вождения в Латвии - один из самых опасных, с чем мне приходилось сталкиваться. Британец, который переехал жить в Латвию

Видео ⟩ В Финляндии заправка бесплатно раздавала топливо. Очередь растянулась на километры

ФОТО: скриншот/youtube

Финское предприятие Veljekset Keskinen в понедельник, 13 июля, провело кампанию, в рамках которой любой желающий мог бесплатно заправиться на заправке в Туури, пишет Rus.Postimees.

Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать, что подобная кампания вызвала безумные очереди: на снятом с дрона видео запечатлено, как много автомобилистов решили воспользоваться заманчивой возможностью бесплатно заправиться.

Судя по видео, больше всего в очереди было домов на колесах, передает портал Geenius.

Кампания продлилась с 17 часов до полуночи, топливо можно было заливать только в баки автомобилей, мотоциклов и фургонов.

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