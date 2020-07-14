Видео ⟩ В Финляндии заправка бесплатно раздавала топливо. Очередь растянулась на километры

Финское предприятие Veljekset Keskinen в понедельник, 13 июля, провело кампанию, в рамках которой любой желающий мог бесплатно заправиться на заправке в Туури, пишет Rus.Postimees.
Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать, что подобная кампания вызвала безумные очереди: на снятом с дрона видео запечатлено, как много автомобилистов решили воспользоваться заманчивой возможностью бесплатно заправиться.
Судя по видео, больше всего в очереди было домов на колесах, передает портал Geenius.
Кампания продлилась с 17 часов до полуночи, топливо можно было заливать только в баки автомобилей, мотоциклов и фургонов.
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