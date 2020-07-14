Видео ⟩ Застрявший на Кишэзерсе вейкбордист позвонил спасателям. Те примчались и помогли

Видео: Спасение вейкбордиста на Кишэзерсе

В ходе осмотра указанной территории был замечен подходящий под описание мужчина, который махал стражам порядка рукой. Спасатели вытащили мужчину и его оборудование из зарослей, после чего подплыли на лодке ближе и втянули на борт как его самого, так и вейкборд.

Вейкбордист рассказал, что у него сломалось оборудование управления, поэтому ветер затянул его в камыши. Там он проблему решил, однако из-за волн не мог взобраться обратно на доску, и ему стало холодно.

Мужчине предложили вызвать Службу неотложной медицинской помощи, однако он от этого отказался. Его вместе с оборудованием доставили на ближайшую пристань.