Covid-19 выявлен у гражданина Литвы, который возвращался из Барселоны через Ригу
Новый подтвержденный за сутки случай коронавируса в Литве ввезен из Испании, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы.
"Он выявлен в Вильнюсском округе. Человек с туристическими целями путешествовал по Барселоне с 3 по 9 июля", - сообщила директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
По ее словам, зараженный прибыл самолетом в Ригу, а оттуда прилетел в Вильнюс.
"Первые симптомы болезни он ощутил еще за границей - поднялась температура, появились другие симптомы - насморк, кашель. Хотя он носил маску, экипаж не был информирован по причинам, известным только ему самому", - пояснила представитель НЦОЗ.
Этот человек вернулся домой на своем автомобиле и изолировался.
"Как он сообщил, контакт с ним был у человека, путешествовавшего с ним за границу, и нескольких лиц в самолете", - сказала Лингене.
В данный момент специалисты выясняют, кто в полете находился рядом с ним.
По данным на вторник, коронавирусом в Литве в целом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213. 1571 человек выздоровел, 130 человек находятся в изоляции.
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