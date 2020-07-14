Граждан третьих стран хотят обязать носить в общественных местах маски и документы

Закрытыми общественными местами считаются магазины, кафе, общественный транспорт и др.

Также эти лица обязаны постоянно носить с собой удостоверение личности и предъявлять его по требованию сотрудника государственных и муниципальных органов.

За нарушение этих норм предусмотрена административная ответственность. За отсутствие или отказ в предъявлении паспорта и отсутствие маски штраф для физических лиц составит от 10 до 2000 евро.

Лицам с видом на жительство (ВНЖ) до 31 декабря будет продлено решение о сроке годности ВНЖ. Также отсутствие в период с 12 марта (день, когда было объявлено чрезвычайное положение) до 31 декабря этого года будет считаться оправданным при рассмотрении вопроса о предоставлении, регистрации и аннулировании ВНЖ.

Как поясняет МВД, тем самым уменьшится количество людей, приезжающих в Латвию, чтобы не превысить предусмотренный срок отсутствия для лиц с ВНЖ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что приехавшим из третьих стран, если они нарушают 14-дневный режим самоизоляции, стоило бы аннулировать вид на жительство или визы.