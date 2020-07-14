Улица Тербатас получит статус жилой зоны: торговцы подали уже около 100 заявок

Этот статус означает, что скорость транспортных средств, которым разрешено передвигаться по улице, не должна превышать 20 километров в час. По улице сможет передвигаться оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров.

Доступ транспорта к каждому кварталу улицы будет обеспечен только с одной стороны, сообщила Ревелиня, пригласив ознакомиться со схемой движения транспорта на сайте самоуправления.

Также транспортные средства смогут пересекать улицу на перекрестках. Движение общественного транспорта по улице будет закрыто, и пассажиров призывают пользоваться транспортом, который курсирует по улицам Барона, Авоту, Сатеклес, Валмиерас и Бирзниека-Упиша. Водители, имеющие абонементы на использование муниципальных стоянок вдоль ул. Тербатас, могут ставить свои транспортные средства на стоянках на перпендикулярных улицах.

На улице Тербатас будут оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным будет проходить культурно-развлекательная программа.

Получено около 100 заявок на торговлю на закрытой для автотранспорта ул. Тербатас

Получено около 100 заявок на торговлю на ул. Тербатас, которая с вечера 15 июля будет закрыта для транспортных средств и станет пешеходной, сообщил и.о. руководителя Рижского строительного управления Янис Белковскис.

По его словам, якорным объектом для торговцев станет Видземский рынок, где разместится большая их часть, но на самой улице также будут торговые площадки.

Торговцы ознакомлены с требованиями безопасности для ограничения распространения Covid-19.

Руководитель управления культуры Рижской думы Байба Шмите отметила, что цель культурных мероприятий - создать на ул. Тербатас атмосферу пешеходной улицы. Программа будет включать в себя концерты и дискуссионные вечера. Запланированы также турниры по интеллектуальным играм и ярмарки.

Улица Тербатас будет полностью отдана пешеходам до 16 августа.