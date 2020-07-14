Нападающий ЦСКА Григоренко подписал контракт с клубом НХЛ

Отметим, что в составе "Коламбуса" находятся два латвийских вратаря - Элвис Мерзликин и Матисс Кивлениекс.

Соглашение Григоренко и "Коламбуса" рассчитано до конца сезона-2020/2021, а зарплата хоккеиста составит 1,2 миллиона долларов.

Mikhail Grigorenko officially signs contract for 2020-21 with Columbus Blue Jackets. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/DVkiToMSw1 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 13, 2020

Напомним, что ранее хоккеисту было отказано НХЛ в оформлении контракта с "Коламбусом" из-за нарушения сроков регистрации соглашения с клубом.

Последние три сезона 26-летний Григоренко провёл в московском ЦСКА. До этого Григоренко уже выступал в НХЛ в составе "Баффало" и "Колорадо", в общей сложности проведя в главной заокеанской лиге пять сезонов. За это время он провёл 217 матчей и набрал 64 (22+42) очка.

В минувшем сезоне Григоренко провёл за ЦСКА 51 матч, в которых набрал 43 (20+23) очка при коэффициенте полезности "+17".

Михаил Григоренко - обладатель Кубка Гагарина 2019, олимпийский чемпион 2018 года, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный (2012) и бронзовый (2013, 2014) призёр молодёжных чемпионатов мира в составе сборной России.