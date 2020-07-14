Вт, 14.07.2020
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Бывший глава ЦИК Цимдарс задумался о карьере политика

Арнис Цимдарс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс рассматривает возможность политической деятельности.

Как Цимдарс рассказал агентству LETA, с несколькими политическими партиями он обсуждал возможность выставить свою кандидатуру на внеочередных выборах в Рижскую думу 29 августа.

Окончательное решение он примет до 20 июля - последнего дня подачи кандидатских списков.

Цимдарс не назвал партии, с которыми вел переговоры. На вопрос о том, что он намерен делать в политике, бывший глава ЦИК ответил, что готов внести вклад в политические процессы благодаря своему опыту работы в госуправлении.

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