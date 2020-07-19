Фото ⟩ Самый богатый человек в мире покупает офисную мебель в Эстонии

"Заказанные Amazon "маленькие дома" Haus спроектированы таким образом, чтобы работники могли удобно погрузиться в работу и при этом быть изолированы от шума, или же, наоборот, отдохнуть. Офисные боксы на колесиках легко передвигать из одного кабинета в другой, а также использовать вечером, поскольку каждый из них оснащен LED-лампой. У каждого бокса есть розетка и крепящийся к нему стол. Хотя, главное, это их удобство и шумоизоляция", - сказал Йыхвикас.