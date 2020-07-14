В Одни Ворота: легендарный Клаудио Писарро и что не так с футболом в Болгарии
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- История легендарного Клаудио Писарро, который играл до 41 года и до последнего дня был любимцем фанатов.
- По самым скромным подсчётам, в последние двадцать лет каждый пятнадцатый матч в двух высших болгарских лигах мог быть договорным. Что не так с футболом в Болгарии?
- Жуниньо: "В Бразилии процветает культура жадности. Неймар перешёл в "ПСЖ" только из-за денег, но его так учили с детства".
- Бывшая звезда сборной Бразилии рассказал о мышлении топ-игрока.
- Вспоминаем другой французский клуб: в 2000-е футболом во Франции рулил "Лион". 7 августа клуб встретится с "Ювентусом" в 1/8 Лиги чемпионов.
- "Манчестер Сити" сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В феврале УЕФА, помимо исключения из еврокубков, подверг "горожан" штрафу в размере 30 миллионов евро. Считалось, что клуб допустил серьёзные нарушения правил лицензирования и финансового фейр-плей, завышая спонсорские доходы в отчётах 2012-2016 годов. CAS оставил штраф в силе, но сократил его до 10 миллионов евро.
- Год назад писали про то что УЕФА "Милан" от участия в еврокубках на сезон за нарушение правил ФФП. Но тогда "россонери" сами попросили об этом.
- Как обстоят дела в итальянском футболе и с какими трудностями сталкивается прямо сейчас футбольная лига MLS в США?
Эти и другие темы в новом выпуске "В Одни Ворота!".
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