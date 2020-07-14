Стигматизация и нарушение прав человека: Латвия пока не ввела особые правила для приезжающих

Напомним, ранее МВД выступило с предложением о том, что граждане третьих стран должны носить маски в закрытых общественных местах в течение двух недель после приезда в Латвию, за исключением приема пищи. Закрытыми общественными местами считаются магазины, кафе, общественный транспорт и др.

Также предлагалось, что эти лица обязаны постоянно носить с собой удостоверение личности и предъявлять его по требованию сотрудника государственных и муниципальных органов.

За нарушение этих норм предусматривалась административная ответственность. За отсутствие или отказ в предъявлении паспорта и отсутствие маски штраф для физических лиц составил бы от 10 до 2000 евро.

Во время заседания правительства у министров не было возражений против предложения Министерства иностранных дел о том, что в дипломатических и консульских представительствах Латвии в странах с высокой заболеваемостью Covid-19 нужно прекратить прием заявлений на визы, выданные на основании видов на жительство (ВНЖ).

Однако министров не удовлетворило предложение МВД о том, что иностранцы (за исключением приезжающих из стран ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии) должны во время пребывания в Латвии носить с собой паспорт и надевать маски в закрытых общественных местах в течение 14 дней после приезда в Латвию.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш выразил недоумение этими предложениями, потому что, по его мнению, проблемы с "завозом" инфекции связаны с гражданами не конкретных стран, а со всеми, в том числе жителями Латвии, которые приезжают из стран с высоким распространением Covid-19.

Также обязательное требование носить маски ведет к стигматизации конкретных людей.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также считает, что проблема не в гражданстве приезжих, а в странах, откуда они приезжают. Министр юстиции Янис Борданс усмотрел в предложениях МВД нарушение прав человека.

В свою очередь, министр здравоохранения Илзе Винькеле раскритиковала предложение МВД об обязательном ношении масок в течение 14 дней, указав, что это требование может быть неправильно истолковано - при въезде в Латвию иностранец может подумать, что у него есть выбор - соблюдать самоизоляцию 14 дней или просто носить маску и обойтись без самоизоляции.

Вопрос об ограничениях для приезжих будет еще раз рассматриваться на заседании правительства в среду, 15 июля.

Напоминание!

Лица, приехавшие из стран с заболеваемостью более 16 случаев на 100 000 населения в течение 14 дней, заполняют анкету с обязательством самоизолироваться.

Самоизоляцию должны соблюдать и те, кто едет из "красных"/"желтых" стран транзитом через безопасные страны.

По состоянию на 14 июля в "красный список" из ЕС/ЕЭЗ входят:

Швеция,

Люксембург,

Португалия,

Сан-Марино,

Болгария,

Румыния.

В свою очередь в "желтом списке":

Чехия,

Хорватия.

Если в распоряжении людей есть информация о возможных нарушениях, об этом необходимо сообщать по телефону 110.

Подробный список стран, после посещения которых обязательна самоизоляция в течение 14 дней - тут.