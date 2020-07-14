Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла выйти в финал выставочного турнира в Берлине, уступив украинке Элине Свитолиной.
Севастова, которая занимает 43-ю строчку в рейтинге WTA проиграла пятой ракетке мира Свитолиной со счётом 6:7 (2:7), 3:6.
"Думаю, сегодня получился хороший матч, было много хороших розыгрышей. Для меня это был первый поединок. Так что, понадобилось немного времени, чтобы включится в борьбу. Севастова отлично борется, она старалась дать отпор", - цитирует Свитолину "Большой теннис Украины".
В финале украинка скрестит ракетки либо с чешкой Петрой Квитовой, либо с голландкой Кики Бертенс.
Напомним, в первом раунде соревнований Севастова победила немку Юлию Гёргес со счётом 6:3, 4:3. Во втором сете немка отказалась от борьбы, сославшись на травму.
Анастасия Севастова не принимала участия в официальных матчах с конца февраля. Ожидается, что через две недели теннисистка в Таллинне примет участие в матче сборных Латвии и Эстонии.
Галерея: Анастасия Севастова - Элина Свитолина
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