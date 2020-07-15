В Риге состоится Ghetto Fight 2020

Среди участников турнира в клетке выступит популярный тяжеловес-нокаутёр Олег Емельянов, чемпионы Латвии по ММА из Валмиеры Дидзис Вербицкис и Арманд Тиленс, а также постоянные бойцы Ghetto Fight Павел Баженов, Максим Рыжов, Андрей Королёв, Александр Красняков и многие другие.

Одним из самых зрелищных боёв вечера станет встреча легенды латвийских единоборств Агнесы Боже и Зане Сильманович из Айзкраукле. Спортсменки сразятся по правилам бокса.

После поединков на сцену поднимется популярный российский рэп-исполнитель ST1M, который исполнит свои лучшие и новые композиции.

Начало турнира в 16:00. Количество мест ограничено. Билеты на мероприятие и бронирование столов доступны на сайте ekase.lv.