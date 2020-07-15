Ср, 15.07.2020
Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Сергей Простаков, экс шеф-редактор "МБХ медиа"

В Риге состоится Ghetto Fight 2020

ФОТО: Пресс-фото

8 августа в спортивном комплексе Гризинькалнса пройдёт бойцовский турнир Ghetto Fight 2020. В ходе мероприятия пройдут бои по правилам бокса, кикбокса и ММА. Об этом сообщает портал balticevents.info.

Среди участников турнира в клетке выступит популярный тяжеловес-нокаутёр Олег Емельянов, чемпионы Латвии по ММА из Валмиеры Дидзис Вербицкис и Арманд Тиленс, а также постоянные бойцы Ghetto Fight Павел Баженов, Максим Рыжов, Андрей Королёв, Александр Красняков и многие другие.

Одним из самых зрелищных боёв вечера станет встреча легенды латвийских единоборств Агнесы Боже и Зане Сильманович из Айзкраукле. Спортсменки сразятся по правилам бокса.

После поединков на сцену поднимется популярный российский рэп-исполнитель ST1M, который исполнит свои лучшие и новые композиции.

Начало турнира в 16:00. Количество мест ограничено. Билеты на мероприятие и бронирование столов доступны на сайте ekase.lv.

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