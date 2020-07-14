Вт, 14.07.2020
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Решение о прекращении приема заявок на долгосрочные визы еще не принято
Уточнение

ФОТО: Leah Kelley/Pexels

Решение прекратить в дипломатических и консульских представительствах Латвии прием заявок на долгосрочные визы из-за распространения инфекции Covid-19, правительством еще не принято, уточняет LETA.

Согласно предварительным планам, речь идет о странах с высокой заболеваемостью и визах категории D, которые выдаются на основании решения Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) и выдаче вида на жительство (ВНЖ) в Латвии независимо от того, идет ли речь о первичном, продленном или повторном ВНЖ. 

Ограничение не планируют относить к категориям лиц, упомянутым в правилах Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности. 

Ограничение также не планируют относить к латвийским подданным и членам их семей с постоянным местом жительства за границей, а также к иностранцам, которые пересекают Латвию транзитом, направляясь к свою страну. Также оно не будет относиться к гражданам и постоянным жителям ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и членам из семей.

Ограничение не будет относится и к поставщикам услуг общественного транспорта и их пассажирам, экипажам грузовых и технических рейсов, которые приезжают в Латвию по работе, к военному транспорту, перевозкам с количеством пассажиров не более пяти, частной и бизнес-авиации.

Согласно планам, податель заявки на визу должен документально подтвердить, что на него распространяются упомянутые исключения.

Ограничение действовало бы для стран с двухнедельным показателям заболеваемости Covid-19 более 16 случаев на 100 тысяч населения и действовало бы так долго, как сохраняется такой уровень заболеваемости. 

Предложения о пересмотре приема заявок на долгосрочные визы будут рассматриваться завтра, 15 июля. 

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