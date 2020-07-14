"Covid-19 завозят из России". Министр прокомментировала ажиотаж в соцсетях

Отсутствует информация о том, являются ли приехавшие из России зараженные Covid-19 гражданами этой страны или лицами с видом на жительство в Латвии, заявила во вторник министр благосостояния Илзе Винькеле.
На вопрос о том, оправдан ли статистикой поднятый в социальных сетях ажиотаж о том, что вспышку Covid-19 вызвали приехавшие из России иностранцы, министр сказала, что за последние две недели в Латвии зафиксировано 11 случаев завоза инфекции из России.
Однако Центр профилактики и контроля заболеваний не располагает информацией о том, были ли это россияне или граждане Латвии, вернувшиеся из России, куда ездили, например, по работе.
Винькеле добавила, что такое же количество инфицированных прибыло в Латвию из Швеции.
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