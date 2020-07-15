Ср, 15.07.2020
Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Сергей Простаков, экс шеф-редактор "МБХ медиа"
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Улица Тербатас на месяц закрывается для транспорта

Закрытая для транспорта улица Тербатас

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С 15 июля по 16 августа будет закрыта для движения транспорта улица Тербатас, которая превратится в пешеходную и торговую территорию, а также место проведения культурных мероприятий. 

Движение транспорта будет закрыто с 21.45 15 июля на участках ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Матиса и от ул. Матиса до въезда на Видземский рынок. Исключение составит оперативный транспорт и транспорт для доставки товаров. Улица будет передана в распоряжение пешеходов и открыта для торговли 17 июля.

На улице Тербатас будут оборудованы зеленые зоны, расширены террасы заведений общественного питания, по выходным будет проходить культурно-развлекательная программа.

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