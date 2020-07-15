Covid-19 в Латвии: четыре новых случая за сутки; в больницах остаются три человека

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 174 057 тестов на Covid-19, заболели 1178 человек, 31 умер. Выздоровели к сегодняшнему дню 1022 человека.

В течение последних суток госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у всех пациентов заболевание средней тяжести.

По данным SPKC, двое заболевших вернулись из-за границы, еще у одного был контакт с зараженным. Еще с одним заболевшим связались, уточняется дополнительная информация.

Как сообщалось, на прошлой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.