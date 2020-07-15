Ср, 15.07.2020
Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Сергей Простаков, экс шеф-редактор "МБХ медиа"

Начинается кампания "Мое море" по мониторингу загрязнения Балтийского моря

Море

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 15 июля, начинается кампания "Мое море", в рамках которой будет проводиться мониторинг загрязнения Балтийского моря, сообщила агентству LETA представитель кампании Илзе Море.

Кампания пройдет до 14 августа. Принять участие в ней может любой желающий, кто готов посвятить свое время решению проблем загрязнения побережья.

Целью кампании является объединение усилий всего общества по защите побережья и Балтийского моря - жителей, самоуправлений, предпринимателей. Каждый год после кампании, а также во время нее публикуются данные о ситуации с загрязнением побережья Латвии.

Организаторы кампании обеспечивают анализ данных, разработку предложений по дальнейшему уменьшению загрязнения моря.

Желающие принять участие в кампании могут подать заявки на сайте www.manajura.lv.

За кампанией можно следить на странице "Mana jura" в Facebook, а также на сайте Фонда экологического образования и странице фонда в Twitter.

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