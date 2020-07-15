Начинается кампания "Мое море" по мониторингу загрязнения Балтийского моря

Кампания пройдет до 14 августа. Принять участие в ней может любой желающий, кто готов посвятить свое время решению проблем загрязнения побережья.

Целью кампании является объединение усилий всего общества по защите побережья и Балтийского моря - жителей, самоуправлений, предпринимателей. Каждый год после кампании, а также во время нее публикуются данные о ситуации с загрязнением побережья Латвии.

Организаторы кампании обеспечивают анализ данных, разработку предложений по дальнейшему уменьшению загрязнения моря.

Желающие принять участие в кампании могут подать заявки на сайте www.manajura.lv.

За кампанией можно следить на странице "Mana jura" в Facebook, а также на сайте Фонда экологического образования и странице фонда в Twitter.