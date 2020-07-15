Ср, 15.07.2020
Напоминаем коллегам в посольстве, что "выборы" прошли в оккупированной Cоветами Латвии вопреки Сатверсме и были результатом преступного соглашения политических близнецов - Гитлера и Сталина. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

В Курземе в ДТП погиб человек

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Во вторник в Латвии зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, пострадал еще 21, сообщает Государственная полиция.

Авария с погибшим произошла в Курземе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала двух водителей, за превышение скорости оформлено 109 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 260 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.

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