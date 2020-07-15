В Курземе в ДТП погиб человек

Во вторник в Латвии зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий, погиб один человек, пострадал еще 21, сообщает Государственная полиция.
Авария с погибшим произошла в Курземе.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала двух водителей, за превышение скорости оформлено 109 протоколов.
В целом полиция вчера оформила 260 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.
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