Ношение масок в помещениях может стать обязательным

Одним из вновь введенных ограничений при росте заболеваемости Covid-19 может стать обязательное ношение всеми жителями Латвии масок в помещениях, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Одна из важнейших моих задач как руководителя правительства - не допустить ситуации, чтобы в Латвии повторялись вспышки Covid-19, которые вынудят принимать намного более жесткие ограничительные меры и существенно повлияют на экономику.
Поэтому допускаю, что обязательное ношение масок в помещениях может стать хорошим инструментом, как жители Латвии могут защитить себя от Covid-19", - сказал премьер.
Он отметил, что, например, во Франции и других европейских странах маски являются обязательным требованием.
"Международные организации здравоохранения и эпидемиологи также постоянно напоминают, что соблюдение двухметровой дистанции и ношение масок - эффективный способ, чтобы защитить себя от заболевания Covid-19", - сказал Кариньш.
Говоря о других мерах предосторожности, премьер-министр сообщил, что в ближайшее время не планируется пересматривать ограничения на то, сколько человек могут вместе собираться в помещениях.
Как сообщалось, с 1 июля было отменено требование обязательно носить маски в общественном транспорте. Эта мера сохранила рекомендательный характер.
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