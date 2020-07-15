Ношение масок в помещениях может стать обязательным

"Одна из важнейших моих задач как руководителя правительства - не допустить ситуации, чтобы в Латвии повторялись вспышки Covid-19, которые вынудят принимать намного более жесткие ограничительные меры и существенно повлияют на экономику.

Поэтому допускаю, что обязательное ношение масок в помещениях может стать хорошим инструментом, как жители Латвии могут защитить себя от Covid-19", - сказал премьер.

Он отметил, что, например, во Франции и других европейских странах маски являются обязательным требованием.

"Международные организации здравоохранения и эпидемиологи также постоянно напоминают, что соблюдение двухметровой дистанции и ношение масок - эффективный способ, чтобы защитить себя от заболевания Covid-19", - сказал Кариньш.

Говоря о других мерах предосторожности, премьер-министр сообщил, что в ближайшее время не планируется пересматривать ограничения на то, сколько человек могут вместе собираться в помещениях.

Как сообщалось, с 1 июля было отменено требование обязательно носить маски в общественном транспорте. Эта мера сохранила рекомендательный характер.