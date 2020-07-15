Ср, 15.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Смолов научил игроков "Сельты" материться по-русски

Фёдор Смолов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский футболист испанской "Сельты" Фёдор Смолов в сторис своего Instagram опубликовал видео, на котором его одноклубники выкрикивают нецензурные выражения на русском языке.

На видео видно, как Смолов просит одноклубников начать говорить на камеру, а затем они по очереди выкрикивают нецензурные выражения.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Среди тех, кто освоил новые выражения на русском языке, оказались мексиканский защитник Нестор Араухо и турецкий хавбек Окай Йокушлу.

Сам Смолов находился за кадром и смеялся над происходящим. "Будто и не уезжал из России", - отметил он.

Фёдор Смолов этой зимой перешёл в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды до конца сезона. В составе испанской команды Смолов провёл 14 матчей и забил два мяча (в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны").

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