Нападение с ножом в Норвегии: ранения получили три женщины, одна умерла

Как рассказала полиция, нападения произошли в нескольких местах. В связи с произошедшим задержан некий мужчина.

После того, как вечером во вторник прозвучала первая информация о нападениях, полиция распространила предупреждение, призвав жителей города оставаться дома.

Согласно доступной сейчас информации, полиция Норвегии считает, что нападавший действовал один. Его мотивы пока неизвестны.

Сарпсборг находится примерно в 70 километрах на югу от Осло.