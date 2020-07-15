Нападение с ножом в Норвегии: ранения получили три женщины, одна умерла

В результате нападения с ножом в норвежском городе Сарпсборге вечером во вторник ранения получили три женщины, одна из которых умерла, пишет Reuters.
Как рассказала полиция, нападения произошли в нескольких местах. В связи с произошедшим задержан некий мужчина.
После того, как вечером во вторник прозвучала первая информация о нападениях, полиция распространила предупреждение, призвав жителей города оставаться дома.
Согласно доступной сейчас информации, полиция Норвегии считает, что нападавший действовал один. Его мотивы пока неизвестны.
Сарпсборг находится примерно в 70 километрах на югу от Осло.
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