Остапенко: "Тяжело найти мотивацию, когда всё отменяют"

Алёна Остапенко не принимала участия в соревнованиях с конца февраля. Ожидается, что женский профессиональный тур возобновится в начале августа в Палермо.

"Хотелось бы, чтобы этот сезон прошёл как можно быстрее. Были запланированы турниры, к которым я готовилась, но вдруг сообщали об их отмене. Тяжело найти мотивацию, когда всё отменяют", - сказала Остапенко на пресс-конференции.

29 и 30 июля в Таллинне пройдёт турнир Merko Cup, где между собой сыграют сборные Латвии и Эстонии. В рамках турнира состоятся 11 матчей, в которых примут участие восемь лучших теннисистов и теннисисток стран-соседок.

Алёна Остапенко и Анастасия Севастова выйдут на корт против Анетт Контавейт и Кайи Канепи, которые так же, как и наши теннисистки, входят в топ-100 рейтинга WTA.

"Обе девушки достаточно сильные, поэтому не думаю, что будет легко. Анетт знаю достаточно хорошо, потому что мы играли вместе ещё с юниоров. Кайю знаю хуже, потому что она старше", - рассказала Остапенко.

Алёна также добавила, что во время пандемии она тренировалась с местными партнёршами в Риге и Лиепае.

Помимо Остапенко и Севастовой в таллиннском турнире примут участие Эрнест Гулбис (АТР 162) и Карлис Озолиньш (АТР 1133). Именно эта четвёрка была ядром нашей сборной на Кубке Федерации и Кубке Дэвиса.

Сборную Эстонии помимо Контавейт и Канепи будут предствлять Юрген Цопп (АТР 540) и Владимир Иванов (АТР 738).