СМИ: "Динамо" могут заставить временно переехать в Россию

Издание сообщает, что из-за пандемии коронавируса границы между странами в ближайшее время открыты не будут. В связи с этим, единственный вариант - это проводить матчи в России. По данным источника, латвийской команде предложили переехать в Подмосковье.

Кроме "Динамо" в Россию может переехать "Куньлунь", а также "Йокерит", который мог бы разместиться в Санкт-Петербурге. Правда, существует вероятность, что команда из Хельсинки пропустит следующий сезон КХЛ.

Ожидается, что новый сезон КХЛ начнётся 2 сентября. В регулярном чемпионате должны принять участие 23 команды, но разработка календаря и расписания матчей может затянуться.

Добавим также, что на данный момент у "Динамо" подписан лишь один контракт с нападающим Эмилсом Гегерисом. Кроме того, команда из Риги по-прежнему находится без утверждённого нового главного тренера.