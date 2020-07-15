Маршрут 1-го троллейбуса закроют на месяц. Проездные будут годны на других маршрутах

Маршрут 1-го троллейбуса с четверга, 16 июля, будет закрыт. Пассажирам, которые приобрели месячные билеты на закрытый маршрут 1-го троллейбуса, разрешается ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах других маршрутов, не регистрируя проезд.

С 15.07.2020. 21:45 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на улице Тербатас на участке от улицы Элизабетес до въезда на Видземский рынок.

Ввиду реорганизации движения во время инициативы на улицу Тербатас смогут въезжать только жильцы домов до своих внутренних дворов. Rīgas satiksme просит транспортные средства с картами жителя размещать на ближайших платных стоянках Рижского самоуправления в соответствии с зоной.

Одновременно предприятие сообщает о том, что в связи с вышеупомянутым микроавтобус 316-го маршрута, двигаясь по направлению к центру Риги, поедет по маршруту до улицы Меркеля, далее поедет по улице Меркеля, бульвару Бривибас, улице Бривибас, улице Дзирнаву и дальше - по маршруту.