Ср, 15.07.2020
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Во Франции Covid-19 заразился еще неродившийся ребенок

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

Врачи во Франции сообщили о первом в мире случае, когда еще нерожденный ребенок заразился от своей матери Covid-19, сообщает Business Insider.

До сих пор было мало доказательств того, что младенец может заразиться коронавирусом в утробе матери, однако врачи госпиталя Антуан Беклер подтвердили такой случай.

Женщина 24 марта была доставлена в больницу с типичными симптомами Covid-19 - жаром и сухим кашлем. В тот момент она находилась на 35-й неделе беременности.

Ребенок родился с помощью кесарева сечения и незамедлительно был доставлен в отделение интенсивной терапии.

У ребенка было констатировано заражение коронавирусом. Позднее мальчик выздоровел и спустя 18 дней был выписан из больницы.

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