Кадастровую стоимость хотят увеличить. Вопрос передали на общественное обсуждение

Как сообщили агентству LETA в Минюсте, новая кадастровая стоимость рассчитана в соответствии с ситуацией на рынке недвижимого имущества на 1 июля 2019 года. Минюст и VZD предлагают самоуправлениям и их жителям ознакомиться с проектом и обоснованием новой кадастровой стоимости на сайтах kadastralavertiba.lv и kadastrs.lv.

Ожидается, что кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель повысится по всей стране из-за роста рыночных цен. Стоимость сельскохозяйственных зданий практически не изменится или даже уменьшится из-за перерасчета амортизации.

Вырастет кадастровая стоимость квартир в новых проектах, построенных после 2000 года в Риге, Рижском регионе, Юрмале и в некоторых других регионах Латвии, а также серийных квартир в домах, построенных до 2000 года в Риге, Рижском регионе, Валмиере, Елгаве и Огре.

Кадастровая стоимость частных домов увеличится для новых проектов, построенных после 2000 года, особенно в Риге, Рижском регионе, Юрмале и других крупных городах, а также в более старых частных домах в Риге и Юрмале.

В свою очередь для частных домов, построенных до 2000 года в регионах, где нет повышения цен, кадастровая стоимость снизится.

Кадастровая стоимость увеличится для земли под производственную застройку, "дешевой" земли под застройку на территориях, где уровень стоимости земли под застройку очень близок к уровню стоимости земли, а также для новых производственных зданий, построенных после 2000 года. При этом кадастровая стоимость производственных объектов уменьшится в 45 самоуправлениях.

Ожидается увеличение кадастровой стоимости коммерческих объектов, построенных после 2000 года, в Риге, Рижском регионе, Юрмале и других городах республиканского значения, а также в зданиях, построенных до 2000 года, на территориях, где рынок недвижимости вырос (в основном в Риге, Рижском регионе, Валмиере, Елгаве и Огре). В то же время кадастровая стоимость коммерческих объектов в построенных до 2000 года зданиях в регионах, где не произошло роста рыночных цен, уменьшится.