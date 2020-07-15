Фото ⟩ Блогер уже 9 лет копирует наряды Кейт Миддлтон после ее каждого выхода

Одна из жительниц Миннесоты Даниэлла Магнесс-Уэлманн стала следить за Кейт Миддлтон еще в 2011 году, когда было объявлено о ее помолвке с принцем Уильямом.

За 9 лет поклонница успела повторить образы не только Кэтрин. Хотя Кейт и остается ее главной любимицей!

В списке ее вдохновительниц оказались Меган Маркл, королева Летиция, принцесса Виктория и другие королевские особы.

Подписчики интересуются, как ей удается покупать вещи королевских особ, не зарабатывая миллионы. Все гениальное просто: это реплики. Женщина честно признается, что брендовые вещи покупает редко, а в ее телефоне в быстром наборе забит номер швеи.

Так, по ее признанию, получается дешевле и быстрее, поскольку после выходов королевских особ в свет вещи быстро пропадают с полок.

Свой профиль в Instagram Даниэлла скромно назвала "репликой Кейт", но американка подмечает, что копирование стиля - скорее хобби и развлечение, так она выражает свое восхищение.

Каждый новый выход одной из представительниц королевской семьи влечет за собой новые снимки в аккаунте американки.

Во время пандемии количество публикаций резко снизилось, поскольку из-за карантина монаршие особы не выходили в свет, однако как только они начнут снова посещать мероприятия, Даниэлла возьмется за работу!