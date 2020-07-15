В транспорте Риги пенсионеров других стран приравняли к латвийским

На заседании соответствующие правила были дополнены пунктом о том, что пенсионер в понимании этих правил - лицо, достигшее установленного в Латвийской Республике возраста, позволяющего получать пенсию по возрасту, и получившее статус пенсионера или получающее пенсию Латвийской Республики.

Установлено, что лица, родившиеся после октября 1956 года, смогут использовать ранее полученную скидку на проезд не позднее чем через 180 дней с момента вступления поправок в силу.

Этот вопрос вызвал широкий резонанс среди депутатов думы в марте 2018 года, когда непонимание в обществе вызвала новость, что пенсионеры других стран получают скидки на проезд в общественном транспорте Риги иногда в более раннем возрасте, чем латвийские пенсионеры.

В частности, неработающие граждане и неграждане Латвии бесплатно в транспорте Rīgas satiksme могут ездить с 63 лет, а российские, украинские и белорусские пенсионеры скидки получают раньше - уже с 55 лет, так как в конкретных странах установлен соответствующий пенсионный возраст. Тогда оппозиция предложила изменить порядок, установив для всех пенсионеров одинаковые условия вне зависимости от подданства, однако коалиция это отклонила.

Такие изменения предлагали как омбудсмен, так и Министерство благосостояния.

Кроме того, решено создать новую скидочную группу и предоставить скидку тем жителям, которые достигли пенсионного возраста, но у которых нет достаточного стажа, чтобы получить пенсию по возрасту, в результате чего они получают пособие социального обеспечения. Упомянутые лица смогут получить скидку в размере 100% от стоимости билета.

Изменения планировали рассмотреть еще в конце 2019 года, однако вопрос до заседания думы до сих пор не доходил.