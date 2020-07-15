Рижская дума подсчитала, сколько потеряет бюджет в связи с кризисом Covid-19

Ранее бюджетные поступления столицы в этом году планировались в размере 935 266 630 евро, теперь их прогноз сокращен на 3 682 084 евро - до 931 584 546 евро.

Поступления налога на недвижимость сокращены на 3 864 109 евро, так как в соответствии с заявками, поданными налогоплательщиками для продления срока уплаты налога, планируемые поступления налога на недвижимость снижены на 3,5%.

Снижение неналоговых доходов составляет 1 876 239 евро, в том числе поступления пошлины за торговлю в общественных местах уменьшены на 420 000 евро, пошлины за содержание и развитие инфраструктуры самоуправления - на 456 239 евро. Доходы от процессов приватизации и отчуждения в соответствии с фактическими показателями сокращены на 1 млн евро.

Сокращение доходов бюджетных учреждений составляет 360 958 евро, но при этом на 2 419 222 евро увеличились трансферты из госбюджета для реализации софинансируемых Европейским союзом проектов.

План расходов самоуправления увеличен на 3 627 069 евро - до 1 044 488 342 евро.

В то же время на объявленные государством программы по разогреву экономики дополнительно выделено 33,6 млн евро, сообщили агентству LETA в думе.

Используя государственные меры поддержки экономики, предусматривающие увеличение лимита кредитования для реализации инвестиционных проектов самоуправлений, планируется реализовать 69 проектов по повышению энергоэффективности зданий на сумму 14 млн евро, из них 10,5 млн евро будут взяты в кредит.

Кроме того, в этом году департамент сообщения Рижской думы планирует начать, а в 2021 году завершить строительство велосипедных дорожек Иманта-Даугавгрива и Центр-Зиепниеккалнс.

Полиция самоуправления Риги планирует развивать городские системы видеонаблюдения, а департамент благосостояния - внедрять систему защиты от падений в центрах социального ухода.

1,7 млн евро планируется использовать для реконструкции операционного блока 1-й Рижской больницы.

Для устранения последствий распространения Covid-19 и объявленного в стране чрезвычайного положения самоуправление восстановило резервный фонд Рижской думы в размере 13 млн евро.

При утверждении бюджета запланированная сумма займов самоуправления в 2020 году была на 13,5 млн евро меньше запланированных выплат по кредитам, а сумма долговых обязательств, которые должны быть покрыты самоуправлением в текущем году, составила 11,4% доходов. Таким образом, участие в реализуемых государством мерах по поддержке экономики не ставит под угрозу стабильность городского бюджета, подчеркивает дума.