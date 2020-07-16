Фото ⟩ Меган надела платье литовского бренда, после чего в компании резко возросли продажи

На ней было белое платье асимметричного кроя от модного бренда Magic Linen от двух дизайнеров - Виты Мураускиене и Юстины Мурауски.

"Мы были удивлены - еще никогда не видела, что Меган носит что-то из литовских брендов", - поделилась чувствами Мураускиене для LRT.lt.

"Слежу за мировыми инфлюэнсерами и знаю, чем вдохновляется Меган и что она носит. Смотря на спрос на платье, теперь знаем, что такое "Эффект Меган"!"

Согласно словам Мураускиене, объемы продаж платья из льна, которое стоит около 67 евро, резко возросли.

"У так называемого "Эффекта Меган" нет границ",

- сказал она, отметив, что надеется что литовских покупательниц также заинтересует это платье.