В Литве - 21 случай Covid-19 за сутки: 18 заболевших летели домой через Латвию

"За минувшие сутки подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции Covid-19", - говорится в сообщении Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Основная часть новых случаев связана с очагом в каунасской транспортной компании Hegelmann Transporte, где вирус выявлен у 18 водителей дальних рейсов из Узбекистана, которые прибыли в Литву через аэропорт "Рига".

О первом случае заражения на этом предприятии НЦОЗ сообщила 10 июля, уточнив, что заболевший прилетел в Ригу вместе с еще 23 шоферами из Узбекистана, а далее через Латвию в Литву они проследовали автобусами через пограничный пункт Гренцтале.

Специалисты сообщают, что лица, прибывшие для работы в компании Hegelmann Transporte, скорее всего, заразились в Узбекистане.

"Могут быть две версии, но в данном случае мы придерживаемся первой версии, согласно которой все заболевшие прибыли уже зараженными из Узбекистана, поскольку они заразились во время инкубационного периода", - заявила журналистам директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

В данный момент один из зараженных и прибывших из Узбекистана находится на лечении в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в реабилитационной больнице Абромишкес.

Тесты на коронавирус сделаны примерно 200 работникам Hegelmann Transporte. Лингене допускает, что количество заболевших не вырастет значительно, так как шоферы из Узбекистана не имели тесных контактов с другими работниками компании..

Реагируя на эту ситуацию, мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис предложил министру здравоохранения Эстонии Аурелиюсу Вериге предусмотреть обязательное тестирование на коронавирус лиц, прибывающих из третьих стран.

В Клайпеде коронавирус выявлен у водителя дальних рейсов, прибывшего из Украины. В Вильнюсском округе коронавирус выявлен еще у одного человека, вернувшегося из Барселоны. Еще несколько случаев подтверждены в Вильнюсе, в Шальчининкском районе, в Мариямпольском округе, по ним проводится эпидемиологическое расследование.

В связи с одним случаем планируется провести проверку работников вильнюсского детского сада-яслей Karusele, поскольку его посещает ребенок из семьи, где выявлен вирус.

От коронавируса в Литве скончались 79 человек. Еще 12 заразившихся умерли по другим причинам. Подтверждено почти 1900 случаев заражения.