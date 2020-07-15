Жителей третьих стран за нарушение норм самоизоляции будут лишать виз и ВНЖ

Решение еще должно быть утверждено Сеймом.

Ринкевич уточнил, что перед аннулированием визы или ВНЖ у человека будет право дать объяснения, и каждый случай будет анализироваться индивидуально. Этим займется Управление по делам гражданства и миграции.

Штраф для нарушителей самоизоляции составит до 2000 евро.

И. о. министра внутренних дел, министр экономики Янис Витенбергс добавил, что человек не будет выдворяться из страны после первого нарушения - к нему будет применен денежный штраф в размере от 10 до 2000 евро. Однако уже за вторым нарушением последует выдворение, если человек, например, посещает массовые мероприятия или иначе нарушает режим самоизоляции.

Витенбергс сообщил, что уже сейчас на пунктах въезда в страну активно ведется анкетирование. На белорусской границе заполнено около 18 000 анкет, на российской - 10 000, в портах - 7000, в аэропортах - 12 000.

Также приостанавливается выдача виз категории D до момента, пока в стране, где живет претендент на визу, заболеваемость Covid-19 не снизится до 16 случаев на 100 000 жителей.