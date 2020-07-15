Реконструкция эстрады в Межапарке: Рижская дума займет в Госказне 23 млн евро

Принято решение продолжить реконструкцию, и расходы на второй этап второй очереди, включающие строительство, авторский надзор и строительный надзор, запланированы в размере до 23 млн евро.

Для окончания строительства Рижская дума планирует взять кредит в Госказне на 20 лет.

Реконструкцию Большой эстрады в Межапарке, которая началась в марте 2016 года, планируется завершить до января 2022 года.