Ср, 15.07.2020
Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила даже находящегося за решеткой Бабарико. Мария Колесникова, представитель штаба Виктора Бабарико

Реконструкция эстрады в Межапарке: Рижская дума займет в Госказне 23 млн евро

Строительные работы в Межапарке

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Необходимые для окончания реконструкции Большой эстрады в Межапарке 23 млн евро Рижская дума займет в Госказне. Такое решение сегодня приняла временная администрация Рижской думы.

Принято решение продолжить реконструкцию, и расходы на второй этап второй очереди, включающие строительство, авторский надзор и строительный надзор, запланированы в размере до 23 млн евро.

Для окончания строительства Рижская дума планирует взять кредит в Госказне на 20 лет.

Реконструкцию Большой эстрады в Межапарке, которая началась в марте 2016 года, планируется завершить до января 2022 года.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ