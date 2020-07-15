Британский боец ММА был убит на вечеринке в честь своего 30-летия

На вечеринке в честь своего 30-летия был убит британский боец смешанных единоборств (ММА) Жаро Шепард, сообщает MMA Junkie.
Боец умер 12 июля, а о его смерти было сообщено днем позднее.
Соощалось, что Шепард скончался в результате нескольких колотых ран на юге Лондона. Он вместе с друзьями и семьёй, в том числе матерью, во дворе дома отмечал 30-летие.
Прибывшие на место происшествия врачи не сумели спасти жизнь спортсмена. Полиция начала расследование, однако задержанных на данный момент нет.
Полиция назвала смерть "ужасным нападением".
В своей профессиональной карьере ММА Шепард провёл восемь поединков, в которых одержал шесть побед. Он стал чемпионом CEA и UCMMA.
Свою карьеру бойца ММА он начал в 2017 году.
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