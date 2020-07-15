Ср, 15.07.2020
Напоминаем коллегам в посольстве, что "выборы" прошли в оккупированной Cоветами Латвии вопреки Сатверсме и были результатом преступного соглашения политических близнецов - Гитлера и Сталина. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

Британский боец ММА был убит на вечеринке в честь своего 30-летия

ФОТО: Instagram

На вечеринке в честь своего 30-летия был убит британский боец смешанных единоборств (ММА) Жаро Шепард, сообщает MMA Junkie.

Боец умер 12 июля, а о его смерти было сообщено днем позднее.

Соощалось, что Шепард скончался в результате нескольких колотых ран на юге Лондона. Он вместе с друзьями и семьёй, в том числе матерью, во дворе дома отмечал 30-летие.

Прибывшие на место происшествия врачи не сумели спасти жизнь спортсмена. Полиция начала расследование, однако задержанных на данный момент нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIP CHAMP @jaynightmare_mma

A post shared by Alpha Talent Management (@alphatalentmanagement) on

Полиция назвала смерть "ужасным нападением".

В своей профессиональной карьере ММА Шепард провёл восемь поединков, в которых одержал шесть побед. Он стал чемпионом CEA и UCMMA.

Свою карьеру бойца ММА он начал в 2017 году.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ