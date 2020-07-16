Футбол с Владимиром Ивановым: Кульминация первого круга назначена на "Аркадии" - РФШ против "Риги" уже в пятницу!

Что бы мы не говорили про 8-й тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги, который вновь растягивается на три дня с 16 по 18 июля, все соображения и рассуждения ведут нас на стадион "Аркадия", где свои мускулы в конце этой недели будут демонстрировать два безоговорочных лидера, два главных фаворита "Вирслиги", две столичные величины - РФШ и "Рига". Несомненно, это центральная игра не столько этого тура, сколько всего первого круга.
РФШ против "Риги", "Рига" против РФШ... Для не самой давней истории футбольной "Вирслиги", это противостояние уже успело стать классикой жанра, что ли, и самым настоящим рижским дерби.
Конечно же, кто-то сравнит его с итальянскими дуэлями "Милана" и "Интера", "Сампдории" и "Дженоа", "Лацио" и "Ромы", английскими "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм Хотспура", "Вест Хэма" и "Арсенала", испанской "Реала" и "Атлетико", или же с российскими "Спартака" и ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива". Примеров таких уйма чуть ли не во всех европейских первенствах. Не в этом суть и не в том, что до вышеуказанных пока что рижский дерби не дотягивает по многим параметрам.
Но это нисколько не умоляет достоинств лидеров латвийского чемпионата, у которых тоже много общего. Например, величина амбиций - только "золото" и больше ничего, и размер бюджета (у одного и другого он давно перевалил за отметку в два, а то и три миллиона евро).
Есть еще определение - "принципиальность". Тоже сгодится, когда не важно, кто там впереди или кто дышит в спину. Главное - прибить именно этого оппонента. С этой точки зрения в пятницу нас ждет просто убийственное шоу. Никаких компромиссов, только победа!
Предыдущий седьмой тур оба соперника проводили отнюдь не в сильнейших составах. И это было сделано с определенным расчетом, дабы к главной игре первого тура поберечь основные силы. Это, впрочем, не помешало РФШ Виктора Мороза одержать седьмую победу кряду, на выезде взяв верх над "Меттой"- 1:0.
"Рига" Олега Кононова в более легкой манере также в гостях расправилась с "Тукумсом" - 5:1, подарив заодно первый хет-трик нынешнего сезона (нападающий Мбомбо из Конго стал первым таким в 2020 году).
Будем считать, что разминка получилась у них на славу. РФШ на данный момент занимает первое место, повторив свое прошлогоднее достижение и на старте добившись семи побед подряд. Как вознаграждение - 21 очко, и это максимум из возможного. Примерно по такому же графику идет "Рига" - пять побед кряду, всего шесть в семи матчах и 18 баллов (подножку действующему чемпиону страны сумел подставить только юрмальский "Спартак", во втором туре обыгравший в Слоке "Ригу" со счетом 2:1).
На третьем месте располагается "Валмиера". Но ее 11 очков - это очень большое отставание при укороченном формате чемпионата.
Так что еще раз подчеркну - в этом сезоне борьба за титул превращается во внутренние дела РФШ и "Риги". Третий тут явно лишний: и по факту, и по реальному положению дел, и по расстановке сил.
В преддверии такого матча, разумеется, стоит обратить внимание на статистику встреч команд в прошлом году. На стадионе "Аркадия" РФШ играла против своего оппонента с переменным успехом - 3:1 и 1:2, на стадионе "Сконто" команда тогда еще под руководством Михаила Конева была чуть предпочтительнее - 2:0 и 1:1. Вспомним также полуфинал Кубка Латвии, в котором РФШ оказался удачливее - 3:1. Так что общий баланс тут примерно равный - по две победы у каждого и одной ничьей (разница забитых и пропущенных мячей - 8:7 в пользу РФШ). Все это говорит об одном - именно эта игра станет настоящей проверкой сил и реальных возможностей побороться за чемпионское звание в 2020 году.
На самом деле эту игру интересно будет наблюдать и по другой причине - в составе РФШ на поле будет сразу несколько футболистов, которые успели засветиться в "Риге" (Лемаич, Савальниекс, Шарич, Лукьянов - это только самые яркие примеры).
Нынешняя игра лидеров обещает нам жесткую рубку. С одной стороны Зюзин, Куадио, Шимкович, Шарич, Савалниекс и Эмерсон Сантана (у бразильца 6 голов и первое место в списке снайперов "Вирслиги"), с другой - Дебелко, Мбомбо, Панич, Петерсонс, Рожер, Шарпар, Озолс. Будет жарко! Итак, пятница, 17 июля, стадион "Аркадия", начало матча в 20 часов.
Открывается 8-й тур игрой в Лиепае, где местный клуб в четверг постарается прервать свою серию из четырех поражений подряд, как-то быстро скатившись в турнирной таблице за это время на восьмое место. У белорусского наставника курземцев Андрея Молоша было время внести необходимые коррективы в расшатанный механизм, вот 16 июля и будет видно, как это сработает во встрече с "Тукумсом", который с одним набранным очком прозябает на самом дне.
Борьба в середине турнирной таблицы идет не менее упорная. В этой связи пятничная игра "Валмиера" - "Даугавпилс" представляется тем еще ребусом.
Оба коллектива на подъеме, причем "Валмиера" не проигрывает пять туров подряд, а "Даугавпилс", на мой взгляд, пока что самое большое открытие первого круга. А еще "здесь и сейчас" эти две самые самобытные команды "Вирслиги". То есть те, в игре которых явно чувствуется тренерский почерк. Конкретно - Тамаза Пертии и Александра Горшкова. Так что на поле Олимпийского центра "Видземе" тоже будет не скучно.
А еще мне особенно любопытно будет понаблюдать за дуэлью двух нигерийских форвардов Арокодаре и Оффора. Эти африканские одногодки (оба - 2000 года рождения) в нынешнем сезоне уже не раз дарили болельщикам шедевры. И не случайно, в принципе, оба они находятся во главе списка бомбардиров (у Арокодаре - пять забитых мячей, у Оффора - четыре).
В эту же пятницу занимающий четвертую позицию "Вентспилс" принимает "Метту", и, понятно, что после двух осечек "желто-синие" не собираются продолжать раздаривать очки направо и налево. А закрывает тур субботняя игра между "Спартаком" и "Елгавой" на стадионе в Слоке 18 июля.
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