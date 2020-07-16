Футбол с Владимиром Ивановым: Кульминация первого круга назначена на "Аркадии" - РФШ против "Риги" уже в пятницу!

РФШ против "Риги", "Рига" против РФШ... Для не самой давней истории футбольной "Вирслиги", это противостояние уже успело стать классикой жанра, что ли, и самым настоящим рижским дерби.

Конечно же, кто-то сравнит его с итальянскими дуэлями "Милана" и "Интера", "Сампдории" и "Дженоа", "Лацио" и "Ромы", английскими "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм Хотспура", "Вест Хэма" и "Арсенала", испанской "Реала" и "Атлетико", или же с российскими "Спартака" и ЦСКА, "Динамо" и "Локомотива". Примеров таких уйма чуть ли не во всех европейских первенствах. Не в этом суть и не в том, что до вышеуказанных пока что рижский дерби не дотягивает по многим параметрам.

ФОТО: Zigismunds Zālmanis (Riga FC)

Но это нисколько не умоляет достоинств лидеров латвийского чемпионата, у которых тоже много общего. Например, величина амбиций - только "золото" и больше ничего, и размер бюджета (у одного и другого он давно перевалил за отметку в два, а то и три миллиона евро).

Есть еще определение - "принципиальность". Тоже сгодится, когда не важно, кто там впереди или кто дышит в спину. Главное - прибить именно этого оппонента. С этой точки зрения в пятницу нас ждет просто убийственное шоу. Никаких компромиссов, только победа!

Предыдущий седьмой тур оба соперника проводили отнюдь не в сильнейших составах. И это было сделано с определенным расчетом, дабы к главной игре первого тура поберечь основные силы. Это, впрочем, не помешало РФШ Виктора Мороза одержать седьмую победу кряду, на выезде взяв верх над "Меттой"- 1:0.

"Рига" Олега Кононова в более легкой манере также в гостях расправилась с "Тукумсом" - 5:1, подарив заодно первый хет-трик нынешнего сезона (нападающий Мбомбо из Конго стал первым таким в 2020 году).

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Будем считать, что разминка получилась у них на славу. РФШ на данный момент занимает первое место, повторив свое прошлогоднее достижение и на старте добившись семи побед подряд. Как вознаграждение - 21 очко, и это максимум из возможного. Примерно по такому же графику идет "Рига" - пять побед кряду, всего шесть в семи матчах и 18 баллов (подножку действующему чемпиону страны сумел подставить только юрмальский "Спартак", во втором туре обыгравший в Слоке "Ригу" со счетом 2:1).

На третьем месте располагается "Валмиера". Но ее 11 очков - это очень большое отставание при укороченном формате чемпионата.

Так что еще раз подчеркну - в этом сезоне борьба за титул превращается во внутренние дела РФШ и "Риги". Третий тут явно лишний: и по факту, и по реальному положению дел, и по расстановке сил.