В Межапарке загорелся жилой дом. На борьбу с огнем прибыли десятки пожарных

Вечером в среду, 15 июля, возник пожар в жилом доме в Межапарке. Как выяснил портал Apollo в Государственной пожарно-спасательной службе, на борьбу с огнем прибыли 35 пожарных.
Вызов на место ЧП на улице Хамбургас в Риге был получен в 18:02. Сообщалось, что горит двухэтажный жилой дом с мансардой.
На место прибыли 35 пожарных, семь автоцистерн и подъемная лестница. Были вызваны дополнительные ресурсы.
Площадь пожара пока не сообщается.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!