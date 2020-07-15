Ср, 15.07.2020
В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором "МБХ медиа". Прошу прощения у читателей, коллег и друзей - у всех, кого я подвел. Сергей Простаков, экс шеф-редактор "МБХ медиа"

В Межапарке загорелся жилой дом. На борьбу с огнем прибыли десятки пожарных

Вечером в среду, 15 июля, возник пожар в жилом доме в Межапарке. Как выяснил портал Apollo в Государственной пожарно-спасательной службе, на борьбу с огнем прибыли 35 пожарных. 

Вызов на место ЧП на улице Хамбургас в Риге был получен в 18:02. Сообщалось, что горит двухэтажный жилой дом с мансардой. 

На место прибыли 35 пожарных, семь автоцистерн и подъемная лестница. Были вызваны дополнительные ресурсы. 

Площадь пожара пока не сообщается. 

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