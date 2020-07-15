В Межапарке загорелся жилой дом. На борьбу с огнем прибыли десятки пожарных

Вызов на место ЧП на улице Хамбургас в Риге был получен в 18:02. Сообщалось, что горит двухэтажный жилой дом с мансардой.

На место прибыли 35 пожарных, семь автоцистерн и подъемная лестница. Были вызваны дополнительные ресурсы.

Площадь пожара пока не сообщается.