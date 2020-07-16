С сегодняшнего дня будут регистрировать всех прибывающих из-за границы на самолетах, паромах и автобусах

Сначала данные о них будут собираться в бумажном формате, но в течение нескольких недель планируется разработать электронную систему. Требование регистрироваться относится и к тем, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и яхтах.

Правительство поддержало предложение рабочей группы межведомственной координации о разработке электронной системы регистрации приезжих. Она может быть разработана в течение 2-3 недель, а до этого начиная с 16 июля все прибывшие в Латвию на самолетах, паромах или автобусах должны регистрироваться в бумажном формате.

Затем анкеты будут обрабатываться в зависимости от показателей заболеваемости в стране, откуда прибыл человек.

Информация будет передаваться Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Госполиции. Данные о приезжих будут удаляться через 14 дней.

Как сообщил министр экономики Янис Витенбергс, который является также и.о. главы МВД, данные о приезжих из стран с низкой заболеваемостью будут собирать и передавать SPKC компании-перевозчики, а данные о лицах, прибывших из стран с высокой заболеваемостью, будет собирать Государственная пограничная охрана и передавать полиции.

Новая норма не будет действовать задним числом, то есть те, кто прибыл в Латвию до 16 июля, не должны заполнять анкеты.