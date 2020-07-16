Пенсионеры с чужим гражданством слишком молоды для Rīgas satiksme

Русское вещание LTV7 сообщает, что постоянно проживающие в столице граждане других стран нередко уходят на заслуженный отдых раньше латвийских пенсионеров. Граждане Украины - в 60 лет, женщины с паспортом Республики Беларусь - в 55 лет, а гражданки России - в 55 с половиной лет.

15 июля временная администрация Рижской думы постановила - скидки в транспорте будут иметь люди, достигшие латвийского пенсионного возраста.

Эта норма коснётся всех, кто родился после октября 1956 года. Впрочем, льготный проездной у "слишком молодых" пенсионеров отберут не сразу - им можно будет воспользоваться ещё в течение полугода с момента решения.

Также сообщается, что бесплатный проезд будет предоставлен для людей, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного стажа социального страхования.