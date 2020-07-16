Чт, 16.07.2020
Напоминаем коллегам в посольстве, что "выборы" прошли в оккупированной Cоветами Латвии вопреки Сатверсме и были результатом преступного соглашения политических близнецов - Гитлера и Сталина. Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел

За минувшие сутки в Латвии - один новый случай Covid-19

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки сделано 1639 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 175 696 тестов на Covid-19, заболели 1179 человек, 31 умер. Выздоровели к сегодняшнему дню 1022 человека.

В течение последних суток не было госпитализированных пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у всех пациентов заболевание средней тяжести.

Как сообщалось, на прошлой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.

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