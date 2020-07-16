За минувшие сутки в Латвии - один новый случай Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1639 тестов на Covid-19, выявлен один новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 175 696 тестов на Covid-19, заболели 1179 человек, 31 умер. Выздоровели к сегодняшнему дню 1022 человека.
В течение последних суток не было госпитализированных пациентов с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с новым коронавирусом, у всех пациентов заболевание средней тяжести.
Как сообщалось, на прошлой неделе существенно увеличилось количество новых случаев заражения Covid-19. Чтобы ограничить распространение Covid-19 и предотвратить новые вспышки, правительство постановило вновь сократить время работы мест общественного питания.
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