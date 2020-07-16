Как упустить возможность заработать 40 млн евро в год? Бесхозяйственность в рижском стиле

Как упустить возможность заработать 40 млн евро в год? Это удалось предприятию Rīgas pilsētbūvnieks. В его распоряжении имеются 17 земельных участков площадью 697 тыс. кв. метров, которые вообще не используются. Так теряются почти 1,7 млн евро в год, и это только минимальные расчеты.

Если превратить эти территории в автостоянки, можно заработать 40 млн евро, однако начиная с 2016 года ни один из этих участков не был выставлен для сдачи в аренду.

Это только один из выводов, полученных в ходе аудитов. Правлениям предприятий, где проведены аудиты, поручено разработать планы устранения выявленных недостатков. Выводы аудитов неприятно удивляют - здесь и необоснованные сделки наличными, и пренебрежение к собственности, и желание войти в бизнес, с которым успешно справляются частные предприниматели.

Хозяйствование в Рижской думе в течение многих лет было достаточно непрозрачным. Представление о том, что в столице что-то идет не так, время от времени давали скандалы и уголовные процессы, которые высвечивали коррупционные закупки, фиктивную занятость и разбазаривание средств.