"Куньлунь" проведёт домашние матчи следующего сезона в Мытищах

Сообщается, что китайский клуб уже достиг принципиальной договорённости с руководством лиги и ледового дворца.

"Надлежит произвести ряд действий по официальному оформлению отношений и подготовке арены к чемпионату КХЛ, чтобы она соответствовала регламенту. Впереди много работы. Но и клуб, и руководство арены, и КХЛ заинтересованы в том, чтобы вся история завершилась успешно, и "Куньлунь" ближайший сезон действительно провёл в Мытищах", - заявили в пресс-службе хоккейного клуба.

"Куньлунь" не может проводить матчи в Пекине из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки в Китае, а также из-за ограничений в авиасообщении. Планируется, что "Арена Мытищи" станет для "Куньлуня" домашней на весь сезон-2020/21.

Напомним, минувший сезон КХЛ был досрочно прекращён из-за пандемии коронавируса. Следующий чемпионат планируется начать 2 сентября.