В Литве для приезжающих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция

Эти требования еще должен утвердить Кабинет министров Литвы.

"Случай в Каунасе с заразившимися коронавирусом лицами из Узбекистана ясно показал, что нам следует усовершенствовать порядок прибытия иностранцев в Литву.

Решение такое - для приезжающих из так называемых третьих стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, будут обязательны тестирование на Covid-19 и двухнедельная изоляция", - сообщил Сквернялис в Facebook.