Чт, 16.07.2020
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В Литве для приезжающих из третьих стран будут обязательны тест и изоляция

Иллюстративное фото

ФОТО: RICARDO ARDUENGO / AFP

Для приезжающих в Литву из третьих стран будут обязательными тестирование на коронавирус и двухнедельная изоляция, сообщил в четверг, 16 июля, премьер Саулюс Сквернялис после заседания комитета по вопросам Covid-19.

Эти требования еще должен утвердить Кабинет министров Литвы.

"Случай в Каунасе с заразившимися коронавирусом лицами из Узбекистана ясно показал, что нам следует усовершенствовать порядок прибытия иностранцев в Литву.

Решение такое - для приезжающих из так называемых третьих стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, будут обязательны тестирование на Covid-19 и двухнедельная изоляция", - сообщил Сквернялис в Facebook.

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