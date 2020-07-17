Пт, 17.07.2020
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Джорджия Элленвуд - достояние Канады и украшение семиборья
Instagram недели

Джорджия Элленвуд

ФОТО: instagram.com/george_ahhh

24-летняя канадская легкоатлетка Джорджия Элленвуд занимается семиборьем и ведёт Instagram, от которого поднимается настроение.

Семиборье - это легкоатлетическая дисциплина, включающая соревнования в семи видах лёгкой атлетики. Соревнования по семиборью у девушек включают следующие дисциплины: бег на 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 м, прыжок в длину, метание копья и бег на 800 м.

Джорджия Элленвуд неоднократно завоёвывала награды на различных турнирах, в том числе на Панамериканских и университетских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Какое-то время назад Джорджия получила травму и передвигалась на костылях, но сейчас уже активно тренируется и готовится к новым соревнованиям.

Девушка проживает в Ванкувере и входит в канадскую сборную. Кроме того, у юной спортсменки есть профессиональный контракт с известным спортивным брендом - Under Armour.

У себя на родине Джорджия достаточно популярна - на её аккаунт в Instagram подписаны 346 тысяч человек. Следить за социальной сетью девушки очень интересно - там есть и фото с соревнований и с отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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