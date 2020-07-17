Джорджия Элленвуд - достояние Канады и украшение семиборья

Семиборье - это легкоатлетическая дисциплина, включающая соревнования в семи видах лёгкой атлетики. Соревнования по семиборью у девушек включают следующие дисциплины: бег на 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 м, прыжок в длину, метание копья и бег на 800 м.

Джорджия Элленвуд неоднократно завоёвывала награды на различных турнирах, в том числе на Панамериканских и университетских.

Какое-то время назад Джорджия получила травму и передвигалась на костылях, но сейчас уже активно тренируется и готовится к новым соревнованиям.

Девушка проживает в Ванкувере и входит в канадскую сборную. Кроме того, у юной спортсменки есть профессиональный контракт с известным спортивным брендом - Under Armour.

У себя на родине Джорджия достаточно популярна - на её аккаунт в Instagram подписаны 346 тысяч человек. Следить за социальной сетью девушки очень интересно - там есть и фото с соревнований и с отдыха.