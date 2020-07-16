На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения

На границе между Арменией и Азербайджаном после недолгого затишья возобновились бои. Об этом сообщили должностные лица в Ереване и Баку.
Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, вооруженные силы Армении атаковали позиции азербайджанской армии на границе. Министерство обороны Армении в свою очередь обвинило Азербайджан в обстреле сел Айгепар и Мовсес.
За последние трое суток общее число погибших с обеих сторон составило 16 человек. Это самый серьезный приграничный конфликт в этом регионе с апреля 2016 года.
Очаг напряженности находится примерно в 300 км от Нагорного Карабаха, территорию которого Армения и Азербайджан оспаривают уже более 30 лет.
Галерея: Что происходит на границе между Арменией и Азербайджаном?
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