ФОТО: Пресс-фото

Кто не хотел бы себе холодильник, позволяющий дольше сохранять продукты свежими, не тратить время на размораживание льда и радоваться овощам и фруктам, которые остаются свежими вплоть до 30 дней. А если бы в этом холодильнике еще не копились различные запахи, то это была бы сказка, а не холодильник!

И на радость каждому любителю свежих продуктов сегодня это стало возможным. Производитель бытовой техники BEKO, благодаря своим инновационным решениям, стал не только заметным и значимым игроком на европейском рынке, но и всё активнее завоевывает свои позиции также по всему миру, предлагая каждой семье холодильник мечты.

BEKO значительно усовершенствовал свои устройства, предлагая домашним хозяйствам холодильники, оборудованные активным ионизатором и технологией «NeoFrost», которые действительно выполняют все перечисленные выше функции.

ФОТО: Пресс-фото

Почему продукты увядают и портятся быстрее?

Причина, по которой портятся продукты в большинстве холодильников, это сравнительно низкий уровень влажности, производимый единым потоком воздуха, циркулирующим по всему устройству. Он высушивает воздух, негативно влияя на сохранение продуктов.

Эту проблему решает и предотвращает в корне новая технология «NeoFrost», которая разделяет циркуляцию воздуха в отделениях холодильника и морозилки. К тому же, с ее помощью в холодильниках BEKO обеспечивается почти в два раза больший уровень влажности, который значительно увеличивает сроки хранения продуктов.

Еще преимущество технологии «NeoFrost» в том, что кроме всего вышесказанного, с ее помощью предотвращается появление льда на продовольствии и внутри устройства. Так что холодильники производства BEKO не нуждаются в разморозке, обязательной для многих других устройств.

Благодаря этим двум свойствам, пользователи холодильников BEKO реже ходят в магазин, а привезенное из деревни или сада могут спокойно хранить дольше. Не беспокоясь о том, что продукты, предусмотренные для семьи, в холодильнике завянут или быстро станут непотребными.

Вторая большая проблема, с которой сталкиваются пользователи холодильников, это запахи различных продуктов, которые, смешиваясь, могут создавать неприятный аромат. Причиной этого чаще всего является единый поток воздуха, смешивающий запахи продуктов, находящихся в разных камерах холодильника.

Разделенные потоки воздуха в новых холодильниках BEKO автоматически исключают подобное. К тому же, с бактериями, вирусами и прочими факторами, создающими неприятный запах в холодильнике, борется активный ионизатор. Благодаря ему и при помощи специального фильтра дополнительно очищается циркулирующий в холодильнике воздух.

Камеры для хранения на любой вкус

Одно из оригинальнейших дополнений холодильников BEKO новейшего поколения это предусмотренная специально для овощей и фруктов камера с воздухообменом, в которой применятся технология «EverFresh+». Она обеспечивает оптимальный уровень влажности, одновременно не создавая конденсат, ведь даже в момент открытия дверей температура в камере не меняется. Это очень удобно, так как в процессе готовки холодильник нужно открывать часто, но при этом хочется, чтобы овощи оставались свежими как можно дольше.

ФОТО: Пресс-фото

Кроме того, используемая BEKO технология позволяет сохранить овощи и фрукты свежими вплоть до 30 дней, так как синий свет «Active Fresh», встроенный в эту камеру, обеспечивает процесс фотосинтеза в растениях. Так что, даже при хранении в холодильнике фрукты и овощи могут поспеть, одновременно сохранив свою питательную ценность. Это особенно пригождается, когда хочется сохранить свежим как можно дольше выращенное в собственном саду, но нет возможности выбежать из дома и вытащить прямо с грядки лучок или морковку, сорвать собственноручно выращенный огурчик, помидор или укропчик. Всё это привезено из деревни или с дачи и некоторое время хранится в холодильнике.

Встроенная в холодильники BEKO «нулевая камера» достойна особого упоминания, ведь в ней поддерживается температура в ноль градусов по Цельсию. Она специально предусмотрена для хранения таких продуктов как, например, сыр, колбасные изделия, свежее мясо и рыба. К этой камере отдельно подводится холодный воздух, который обеспечивает не только лучшее сохранение продуктов, но и предотвращает причины появления их неприятных запахов. Эта камера определенно порадует в том числе охотников и рыбаков, ведь что может быть вкуснее свежей дичи или собственноручно пойманной рыбки!

Благодаря специальному отсеку для кубиков льда «Twist and Serve», те всегда легко доступны. Достаточно один раз повернуть ручку, и кубики попадают в специальное отделение. К тому же легко заполняемая ёмкость для воды предотвращает случайное протекание. Этот отсек особенно оценят те, чья жизнь немыслима без разных полезных «смузи» и освежающих напитков, для приготовления которых, как известно, нужен лёд.

В свою очередь, пользователи, стиль жизни которых или обстоятельства заставляют хранить большое количество продуктов питания, определенно обрадуются четырехкамерному холодильнику BEKO. У него дополнительный объем на 77 литров и несколько камер, каждую из которых можно идеально подстроить для хранения определенных продуктов.

В таком холодильнике поддерживается температура от +2°C до +8°C, а в морозилке – от -24°C до -18°C, в то время как в мелкой морозильной камере – от -6°C до -2°C. Для охлаждения вин обеспечиваются +10°C, а для сохранности сыров, свежего мяса и рыбы - 0°C. В свою очередь, овощи и фрукты сохранять свежими помогает уже упомянутая камера с технологией «EverFresh+» со встроенным синим светом «Active Fresh».

ФОТО: Пресс-фото

Улучшенные и расширенные функции

Пользователей холодильников BEKO новейшего поколения определенно обрадуют и многие практические функции, которые позволяют использовать это устройство по необходимости, подстраивая под разные режимы.

Например, функция быстрой заморозки в краткосрочном режиме при -27°C позволяет стремительно заморозить только что помещенные продукты. В то же время, функция быстрого остужения предусмотрена для того, чтобы в краткосрочном режиме при +1°C остудить помещенные продукты. А при переключении в режим «Eco» холодильник спустя 6,5 часов (при условии, что его дверцы не открываются) начинается работать эффективнее, то есть при более высокой температуре. Наконец, режим отпуска предусматривает более энергоэффективное функционирование холодильника во время длительного отсутствия пользователя. А именно, морозилка работает без изменений, в то время как в остальной части холодильника поддерживается температура около +15°C.

Стоит отметить, что у этих холодильников BEKO есть и другие преимущества, которые прямым образом не относятся к хранению продуктов, но при этом делают жизнь пользователя гораздо комфортнее. Например, холодильники BEKO работают особенно тихо. Создаваемый ими шум не превышает 40 децибелов, а модель с классом энергоэффективности «А+++» добивается отметки в 37 децибелов, что становится возможным благодаря инверторным компрессорам (бесконтактным моторам) новейшего поколения.

ФОТО: Пресс-фото

У холодильников типа «комби» дверцы расположены напротив и снабжены особо продуманными петлями, позволяющими удобнее разместить агрегат среди кухонной мебели или прямо рядом со стеной. По этой причине холодильники производства BEKO не только практичны и функциональны в плане их размещения и использования, но и отлично вливаются в самые амбициозные решения по интерьеру кухонь.