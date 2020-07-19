"Немыслимая операция" - амбициозный план начала Третьей мировой войны в 1945 году

На стороне Советской армии было 264 дивизии, и Москва командовала более чем 6,5 миллиона военнослужащих только на границе с Германией - это означало перевес 2:1 против альянса. У СССР также было техническое преимущество: у альянса имелось 6700 истребителей и 2464 бомбардировщиков в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, а у СССР - 9380 и 3380 соответственно.

За несколько недель до начала потенциальной войны военные советники предупредили, что план может провалиться, но проект сценария Третьей мировой войны остался в поле зрения Черчилля. В Европе было несколько точек, где союзные войска стояли лицом к лицу с Советской армией, и любая конфронтация могла привести к новому конфликту. Летом 1945 года [атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки были сброшены осенью того же года] американцы успешно испытали ядерную бомбу.

Это событие рассматривалось как возможность атаковать самые густонаселенные города в Советском Союзе.

Стоит упомянуть, что "военный кабинет" Черчилля указал, что реализовать такой план нереально, учитывая численное меньшинство по отношению к СССР. "Идея, конечно, фантастическая, и шансы на победу совершенно нереальны. У нас 103 дивизии - Гитлер и Наполеон таким образом уже проиграли", - писал Брук.

Политические дни Черчилля были сочтены. Когда наступило 1 июля, войну он еще не начал, но на выборах, которые проходили в этом же месяце, он потерял свой пост, а "Немыслимая операция" была транформирована в оборонительную операцию на случай, если советские власти решат напасть на Берлин.

Черчилль полагал, что в этой войне сыграют важную роль воздушные силы и флот, с помощью которых должна была пройти бомбардировка СССР. Правда, военные советники Черчилля предупреждали, что в случае контратаки со стороны Советского Союза мало что останется от самой Великобритании.

Британским генералам также удалось выяснить мнение президента США Гарри Трумэна о будущем Европы. Был сделан вывод, что Соединенные Штаты не будут участвовать в войне такого типа, поэтому операция была "отложена в дальний ящик".

Однако все это оставило свои последствия - Сталин подозревал, что у Черчилля был какой-то план. Он сказал своему союзнику генералу Жукову: "Этот человек готов ко всему".

Один из советских шпионов в Лондоне получил информацию о некоторых британских планах в послевоенной Германии, которые также могли включать Соединенные Штаты, возглавляемые Трумэном, сбросившие две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это породило подозрения и осторожность в отношении бывших союзников, поэтому в некотором смысле можно считать, что "Немыслимая операция" стала одним из катализаторов "холодной войны".

Следует отметить, что эти планы 1945 года были рассекречены только спустя 50 лет - в 1998 году.

Трудно судить, что было бы, если бы. Ясно, что в результате этой операции современный мир был бы совершенно другим, потому что война в Европе, безусловно, вызвала бы войну в других частях мира, что привело бы к еще одному бессмысленному уничтожению и гибели невинных людей в угоду идеям амбициозных государственных деятелей...