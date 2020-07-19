"Немыслимая операция" - амбициозный план начала Третьей мировой войны в 1945 году

Существует мнение, что напряженность между двумя главными силами в мире - СССР и странами Запада - достигла своего пика в 1960-х годах, когда произошел один из самых опасных кризисов в мировой истории - кубинский ракетный кризис. Однако оказывается, что это не так, потому что в 1945 году, когда Вторая мировая война еще не закончилась, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль уже был готов начать следующую - Третью мировую войну...
Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты, Великобритания и СССР действовали сообща, чтобы одолеть нацистскую Германию, которая почти шесть лет жаждала победы в этой мучительной войне. Однако из-за идеологических разногласий и взглядов Запад находился в конфликте с СССР. Это потому, что Советский Союз даже слышать не хотел об освобождении оккупированных территорий (таких как страны Балтии), а также усилил свое влияние на большей части Европы.
Как пишет The History Press, всем этим был сильно недоволен тогдашний премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который уже весной 1945 года издал секретный приказ о разработке плана под названием "Немыслимая операция", который подразумевал нападение на Советский Союз. Это был крайне секретный план - доступ к нему имели только самые близкие военные советники Черчилля.
План был очень амбициозным - вернуть Восточную Германию и Польшу, которые попали под влияние СССР. Черчилль считал себя частично виновным в том, что произошло в Польше, и в том, что Сталин диктовал правила на большей части Европы.
Хотя Черчилль хотел как можно скорее начать операцию, он знал, что времени осталось совсем немного. Весной 1945 года Соединенные Штаты собирались отправить значительное число войск на Дальний Восток, чтобы сражаться с Японией, оставив большую часть Западной Европы на произвол судьбы.
Последующие события показали, что демобилизация, начавшаяся в День Победы 8 мая, резко снизила боевые возможности британской армии.
Амбициозный план состоял в том, чтобы начать новую войну 1 июля, когда Вторая мировая война в Европе уже была завершена, но все еще продолжалась в Тихом океане.
Британский генерал Алан Брук писал в своем дневнике: "Премьер-министр абсолютно утратил связь с реальностью. Уинстон заставляет меня чувствовать себя так, будто мы уже находимся в новой затяжной войне".
План предусматривал нападение британских, американских, польских и немецких войск на Красную армию. Задачи альянса заключались в том, чтобы вынудить Советскую армию уйти из Восточной Германии и Польши и "оставить Сталина с носом".
Согласно плану, альянс должен был начать наступление 1 июля в составе 64 американских дивизий, 35 британских и зарубежных дивизий, 10 немецких дивизий и 4 польских дивизий. Что касается немецких дивизий, то они должны были состоять из бывших солдат вермахта, но это было совершенно нереально, так как большая часть из них были захвачены советской стороной, а другие - выжившие - не очень хотели возвращаться к ужасам войны.
Черчиллю данный план понравился, потому что в случае его реализации Восточная Германия и Польша должны были быть восстановлены и, возможно, страны Балтии смогли бы получить независимость. Хотя советники премьер-министра скептически отнеслись к этому плану - они знали, что Советская армия имеет подавляющее численное преимущество в этих областях и существует риск затяжной войны.
На стороне Советской армии было 264 дивизии, и Москва командовала более чем 6,5 миллиона военнослужащих только на границе с Германией - это означало перевес 2:1 против альянса. У СССР также было техническое преимущество: у альянса имелось 6700 истребителей и 2464 бомбардировщиков в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, а у СССР - 9380 и 3380 соответственно.
За несколько недель до начала потенциальной войны военные советники предупредили, что план может провалиться, но проект сценария Третьей мировой войны остался в поле зрения Черчилля. В Европе было несколько точек, где союзные войска стояли лицом к лицу с Советской армией, и любая конфронтация могла привести к новому конфликту. Летом 1945 года [атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки были сброшены осенью того же года] американцы успешно испытали ядерную бомбу.
Это событие рассматривалось как возможность атаковать самые густонаселенные города в Советском Союзе.
Стоит упомянуть, что "военный кабинет" Черчилля указал, что реализовать такой план нереально, учитывая численное меньшинство по отношению к СССР. "Идея, конечно, фантастическая, и шансы на победу совершенно нереальны. У нас 103 дивизии - Гитлер и Наполеон таким образом уже проиграли", - писал Брук.
Политические дни Черчилля были сочтены. Когда наступило 1 июля, войну он еще не начал, но на выборах, которые проходили в этом же месяце, он потерял свой пост, а "Немыслимая операция" была транформирована в оборонительную операцию на случай, если советские власти решат напасть на Берлин.
Черчилль полагал, что в этой войне сыграют важную роль воздушные силы и флот, с помощью которых должна была пройти бомбардировка СССР. Правда, военные советники Черчилля предупреждали, что в случае контратаки со стороны Советского Союза мало что останется от самой Великобритании.
Британским генералам также удалось выяснить мнение президента США Гарри Трумэна о будущем Европы. Был сделан вывод, что Соединенные Штаты не будут участвовать в войне такого типа, поэтому операция была "отложена в дальний ящик".
Однако все это оставило свои последствия - Сталин подозревал, что у Черчилля был какой-то план. Он сказал своему союзнику генералу Жукову: "Этот человек готов ко всему".
Один из советских шпионов в Лондоне получил информацию о некоторых британских планах в послевоенной Германии, которые также могли включать Соединенные Штаты, возглавляемые Трумэном, сбросившие две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Это породило подозрения и осторожность в отношении бывших союзников, поэтому в некотором смысле можно считать, что "Немыслимая операция" стала одним из катализаторов "холодной войны".
Следует отметить, что эти планы 1945 года были рассекречены только спустя 50 лет - в 1998 году.
Трудно судить, что было бы, если бы. Ясно, что в результате этой операции современный мир был бы совершенно другим, потому что война в Европе, безусловно, вызвала бы войну в других частях мира, что привело бы к еще одному бессмысленному уничтожению и гибели невинных людей в угоду идеям амбициозных государственных деятелей...
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