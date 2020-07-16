Почти 1 млрд евро: каким структурам в связи с Covid-19 помогло государство

До середины июля государство выделило 925,95 млн евро для уменьшения последствий кризиса.

Главным источником финансирования этих мер стала бюджетная программа "Средства для непредвиденных случаев", в рамках которой в этом году доступно 625 млн евро. К середине июля правительство из средств этой программы выделило 472,6 млн евро.

На сегодняшний день 101,8 млн евро из средств для непредвиденных случаев выделено Службе государственных доходов, 45,5 млн евро - Министерству земледелия, 26,5 млн евро - Министерству здравоохранения, 55,9 млн евро - Министерству благосостояния, 2,9 млн евро - Министерству внутренних дел.

На поддержку СМИ выделено 2,9 млн евро, Министерству обороны - 45,7 млн евро, Министерству сообщения - 108,6 млн евро, Министерству образования и науки - 10,6 млн евро, Госканцелярии - 60 тыс. евро, Министерству юстиции - 800 тыс. евро.

Министерству культуры выделено 20,8 млн евро, Министерству экономики - 51,2 млн евро, Министерству охраны среды и регионального развития - 7 тыс. евро.

В свою очередь 453,3 млн евро из других источников финансирования выделены контролируемым государством капитальным обществам, в том числе 100 млн евро предоставлено финансовому учреждению развития Altum для финансирования программ кризисных гарантий и займов.

15 млн евро выделено трем крупнейшим больницам - Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиньша и Детской клинической университетской больнице - для увеличения их основного капитала.

Для увеличения основного капитала airBaltic выделено 250 млн евро, для увеличения основного капитала Latvijas gaisa satiksme - 6 млн евро, для увеличения основного капитала LDz - 32,4 млн евро, для увеличения основного капитала Международного аэропорта "Рига"" - 49,9 млн евро.